Politik regt Entsiegelung von Fläche am Abzweig Diepental an : Bäume statt Asphalt in Neukirchen

Politik regt Entsiegelung von Fläche am Abzweig Diepental an

Leverkusen An der Burscheider Straße könnten 680 Quadratmeter Fläche entsiegelt werden – Platz für zwölf Bäume. Das hat eine Prüfung der Stadt ergeben, die die Bezirksvertretung II initiiert hatte. Dafür müsste an der Hauptverkehrsstraße aber umgebaut werden.

Statt tristem Grau soll Grün her an der Burscheider Straße in Höhe des Abzweigs nach Diepental. Das bekräftigt Opladen Plus in einem politischen Antrag. Darin nimmt die Wählergruppierung Bezug auf eine Mitteilung der Stadt im Informationsdienst z.d.a.Rat. Die Bezirksvertretung II hatte die Stadt im Sommer gebeten, zu prüfen, ob Baumpflanzungen und eine mögliche Entsiegelung auf der Burscheider Straße/Abzweig Diepental möglich sein könnten. Antwort der Abteilung Stadgrün in z.d.a.Rat: „Es besteht aus Sicht des Fachbereichs das Potential, bis zu 680 Quadratmeter Asphalt zu entsiegeln und zwölf Bäume zu pflanzen.“