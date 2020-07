Unternehmen können sich ab sofort bewerben : Zweite „Nacht der Technik“ an Rhein und Wupper

Zweite „Nacht der Technik“ an Rhein und Wupper

Visite im Heizkraftwerk der EVL in Leverkusen bei der Technik-Nacht 2019. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Langenfeld/Leichlingen Behörden geben grünes Licht für die Veranstaltung in Leverkusen und den Nachbarstädten Leichlingen, Langenfeld und Monheim im Oktober. Betriebe können real oder auch virtuell teilnehmen und sich bis zum 14. Juli bewerben.

Sechs Stunden lang von Technikbetrieb zu Technikbetrieb „hoppen“ und sich begeistern lassen von Vorführungen, Anwendungsbereichen und Funktionsweisen, kurzum von Technik? Das ist erstens nicht nur was für Tüftler und zweitens bei der von den Bezirksvereinen von VDI (Verein Deutscher Ingenieure) und VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) organisierten „Nacht der Technik“ schon seit vielen Jahren möglich. Anderswo.

Im vergangenen Jahr gab es die Premiere dann auch an Rhein und Wupper. Weil das Interesse so groß war, soll es im Oktober die zweite Auflage geben. Unternehmen und Technikinstitutionen, die dann ihre technischen Entwicklungen und Anwendungen präsentieren möchten, können sich für den Termin am 2. Oktober ab sofort bewerben, machen VDI und VDE aufmerksam.