Diskussion um Canabisfreigabe „Viele werden bei ihren Dealern bleiben“

Noch ist es ein Eckpunktepapier der Bundesregierung, das der Leverkusener Bundestagsabgeordnete und amtierende Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kürzlich in Berlin vorgestellt hat. Laut Eckpunkte-Papier können Erwachsene künftig bis zu 25 Gramm straffrei besitzen und in der Öffentlichkeit mitführen. Allerdings ist der Konsum nahe Schulen oder Kitas verboten. Und auch in Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Darüber hinaus dürfen maximal drei „weiblich blühende Pflanzen“ selbst angebaut werden – sofern sie für Kinder und Jugendliche nicht zugänglich sind. Der Verkauf von Cannabis soll zunächst in „nicht-gewinnorientierten Vereinigungen“, sogenannten Cannabis-Clubs, stattfinden. In einem zweiten Schritt soll neben dem Verkauf in den Clubs auch die Abgabe der Droge in Fachgeschäften ermöglicht werden – aber nur als befristetes Modellvorhaben.