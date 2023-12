Vorstellung in Leverkusen Zwei neue Bücher vom Mathe-Guru

Sein ganzes Handeln gilt dem Friedensdorf Oberhausen. Jetzt hat Heinz Klaus Strick, der ehemalige Leiter des Landrat-Lucas-Gymnasiums in Opladen, zwei weitere Bücher fertiggestellt. Ein Teil des Verkaufserlöses ist abermals für den guten Zweck bestimmt. Beide Folianten präsentiert Strick am Samstag, 2. Dezember, von 11 bis 13 Uhr in der Buchhandlung Noworzyn in Opladen an der Birkenbergstraße 25 und von 14 bis 16 Uhr in der Buchhandlung Gottschalk in Schlebusch an der Mülheimer Straße 8. Auf Wunsch wird der Mathematik-Experte seine Werke auch signieren.