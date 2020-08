Unternehmen Federal Mogul : Zwei Leverkusener infizieren sich auf Arbeit mit Covid-19

Am Montag wird die betroffene Belegschaft erneut getestet, teilt das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises mit. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leverkusen/Rhein-Berg Neun Beschäftigte der Firma Tenneco (Federal Mogul) haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das Unternehmen hat zur Sicherheit nicht nur direkte Kontaktpersonen, sondern auch weitere in häusliche Isolation geschickt, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Mehrere Gesundheitsämter sind in den Fall involviert.

Beim Burscheider Unternehmen Tenneco (Federal Mogul) haben sich mehrere Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. Zwei von ihnen wohnen in Leverkusen, teilt der Rheinisch-Bergische Kreis mit. Die Infizierung eines Leverkuseners sowie die eines Kollegen aus dem Kreisgebiet seien bereits am Dienstag und Mittwoch bekannt geworden, woraufhin sich die Unternehmensleitung an das Kreisgesundheitsamt gewandt habe.