Von Leverkusen nach Neuseeland – und umgekehrt: Zweite Heimat am anderen Ende der Welt

Leverkusen Der Lützenkirchener Dominik Feiler hat sich in Hamilton, dem Heimat-Ort des Neuseeländers Matthew Orr, niedergelassen – und umgekehrt. Nun haben sich die beiden jungen Männer erstmals in Leverkusen getroffen.

„Bei mir war es Hockey“, sagt Matthew. Der RTHC Bayer Leverkusen hatte den Torjäger angeworben. Nach einem Jahr ging er zurück, blieb aber nur fünf Monate in Neuseeland und kam erneut, als ihn der Verein wieder umwarb. „Natürlich reizte es mich, in Deutschland wieder Hockey spielen zu können“, sagt Matthew. Den Ausschlag zur Rückkehr gab aber vor allem eine Hockeyspielerin, in die er sich zuvor verliebt hatte. „Hier ist es schön, ich fühle mich wohl“, resümiert Matthew in bestem Deutsch. Die Sprache, die sich für ihn anfangs „sehr hart“ anhörte, lernte er allmählich. „Im ersten Jahr konnte ich nichts verstehen. Im zweiten Jahr haben fast alle Deutsch mit mir gesprochen, und ich habe auf Englisch geantwortet.“ Spätestens als ihm klar wurde, dass er nicht alleine von Sport und Spaß leben konnte, begann er eine Konditoren-Ausbildung bei Willeke. Und absolvierte im Vorfeld mehrere Intensiv-Sprachkurse.

Inzwischen hat sich einiges in seinem Leben geändert: Matthew ist Vater des dreijährigen Micah, arbeitet als Produktionsmitarbeiter in einem Reinraum auf dem Bio Campus in Köln, einem der größten Technologieparks Deutschlands. Nur seine Begeisterung für den Sport ist geblieben, obwohl er aus Leverkusen für eine Saison nach Mönchengladbach und anschließend nach Kahlenberg (Mülheim/Ruhr) in die zweite Bundesliga wechselte. „Ohne Hockey platze ich fast“, sagt der junge Mann, der durch seine Eltern schon als Kind mit dem Sport in Berührung kam. „Für mich ist es sehr wichtig, um Stress abzubauen. Manchmal habe ich einen schlechten Tag, aber beim Hockey ist alles wieder gut.“ Was ihm an Deutschland gut und weniger gefällt? „Es gibt gutes Bier und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt“, antwortet Matthew lachend. „Schlecht ist: Alles ist geregelt, es gibt Vorschriften für alles.“ Speziell anfangs hatte er Schwierigkeiten, um ein Arbeitsvisum zu bekommen. Wegen seines Sohnes bekam er aber eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. „Jetzt denke ich darüber nach, mich einbürgern zu lassen. Wenn ich die doppelte Staatsbürgerschaft nicht behalten darf, bleibe ich Neuseeländer.“

So weit hat Dominik noch nicht im Voraus geplant, obwohl er bereits vor zwei Jahren in Hamilton ein Haus erworben hat. Ursprünglich für sechs Monate ging der Leverkusener im Jahr 2007 als Austauschschüler nach Neuseeland und lebte dort bei einer Gastfamilie in Hokitika, einem kleinen Ort mit 3000 Einwohnern auf der Südinsel. „Das Land hat mich von Anfang an begeistert: Die hilfsbereiten, toleranten und offenen Kiwis (der Spitzname, der international für Menschen aus Neuseeland verwendet wird), das Meer, die Natur, das Klima haben mir so gut gefallen, dass ich weitere drei Monate verlängert habe“, erinnert er sich. Zurück in Deutschland beendete er seine schulische Ausbildung mit dem Abitur am Landrat Lucas Gymnasium und das Duale Studium als Wirtschaftsinformatiker bei Bayer. Während dieser Zeit ließ ihn die Idee nie los, zurück nach Neuseeland zu gehen. Seine Freundin war einverstanden. Mit einem Work and Travel-Visum in der Tasche starteten beide im September 2014 das Abenteuer. Sie kauften einen Campervan, reisten innerhalb von zwölf Monaten etwa 15.000 Kilometer durchs Land und besserten die Reisekasse mit Jobs in Autohäusern, bei Bauern und Molkereien auf. Zuletzt brauchten sie ganze drei Monate, um eine dauerhafte Anstellung zu finden. „Alles war ganz einfach“, schildert Dominik, der seither für „Dynamo 6“ tätig ist, ein IT-Support-Unternehmen, das auf Cloud-Computing-, Mobile-, Web- und App-Entwicklungslösungen spezialisiert ist. „Überhaupt“, ergänzt er, „ist das Leben selbst viel einfacher, besser, spaßiger und abwechslungsreicher.“ Fast alle 4,5 Millionen Einwohner seien sehr entspannt. Zudem achteten sie viel besser auf ihre Umwelt. „Die Kiwis sind sich der Schönheit ihres Landes bewusst“, sagt Dominik. Selbst die Jüngsten wüssten von der Kampagne „Be a tidy kiwi“ (siehe Info) und sammelten Müll auf, wenn er irgendwo liegt. Dazu kämen zahlreiche andere Vorteile. „Die Verkäufer in Neuseeland sind sehr freundlich. In Deutschland hatte ich das Gefühl, dass sie sich gestört fühlten, als ich sie ansprach“, sagt Almaz.