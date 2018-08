Leverkusen: Zwei Betreuer nach Überschwemmung in Frankreich weiter in Gewahrsam

Zeltlager in Südfrankreich : Zwei Jugendbetreuer nach Überschwemmung weiter in Gewahrsam

Überschwemmung in französischem Ferienlager mit Kindern aus Leverkusen

Leverkusen/Marseille Nach der Überschwemmung des Ferienlagers eines Leverkusener Veranstalters in Südfrankreich sind zwei Verantwortliche weiter in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, von der Gefahr gewusst zu haben.

Staatsanwalt Eric Maurel sagte am Samstag, die Ermittlungen hätten ergeben, dass das Gelände des Ferienlagers in Saint-Julien-de-Peyrolas am Fluss Ardèche in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet lag und dass die Betreiber dies wussten.

Die Staatsanwalt ermittelt gegen den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden des gemeinnützigen Vereins „Jugendförderung St. Antonius“ aus Leverkusen unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Betreibens eines Campingplatzes ohne behördliche Genehmigung. Die beiden Deutschen sind seit Donnerstagabend in Polizeigewahrsam.

Ein Betreuer des Ferienlagers wird weiterhin vermisst, seit der Campingplatz in Saint-Julien-de-Peyrolas am Donnerstag nach heftigen Regenfällen überschwemmt wurde. Sein Wohnwagen wurde vom Wasser mitgerissen und später zerstört aufgefunden. Nach dem 66-Jährigen Mann wurde am Samstag weiter gesucht.

Nach Angaben der französischen Behörden wurden insgesamt 184 Menschen gerettet, die sich in dem Zeltlager und auf zwei angrenzenden Campingplätzen aufhielten. Neun deutsche Kinder und Jugendliche wurden nach Behördenangaben leicht verletzt, rund hundert wurden psychologisch betreut. Die Kinder der Gruppe sind inzwischen auf dem Rückweg nach Leverkusen und wurden dort am Samstagnachmittag erwartet. Ihre Busse waren um kurz nach Mitternacht in Frankreich losgefahren, wie die Organisatoren des Zeltlagers bei Facebook mitteilten.

Auf dem Campingplatz spielten sich nach Angaben der Feuerwehr dramatische Szenen ab. Verängstigte Menschen klammerten sich an Bäume, um nicht von den Fluten weggerissen zu werden.



Die Gemeinde wirft den Betreibern aus Leverkusen vor, ihren Zeltplatz zu nah an einen Seitenarm der Ardèche gebaut zu haben, der sich nach den Regenfällen in einen reißenden Strom verwandelte. Die Behörden hatten die Deutschen nach eigenen Angaben 48 Stunden vor dem Drama vor einer möglichen Überschwemmung ihres Campingplatzes gewarnt, der demnach nur knapp über dem Wasserspiegel liegt.

Der Bürgermeister schaltete wegen der angekündigten Unwetter nach Angaben der Staatsanwaltschaft sogar das zuständige Verwaltungsgericht ein. Dennoch befanden sich noch zahlreiche Kinder und Jugendliche auf dem Zeltplatz, als der Fluss über die Ufer trat. Die beiden Verantwortliche des Zeltlagers, die nun verhört werden, gelten als sehr erfahren. Über 40 Mal sollen sie im Zeltlager in der Provence gewesen sein, erst als Teilnehmer, später als Fahrer, Wanderleiter, Tourenplaner. Seit 1996 leiten sie das Sommerlager.

Eine Sprecherin des Vereins sagte am Freitag unserer Redaktion, ihrer Kenntnis nach sei das Zeltlager von den französischen Behörden genehmigt worden. Bei der Befragung der Lagerleiter handele es sich um einen „normalen Vorgang“ nach solchen Unglücken.

Zwischen den lokalen Behörden der Gemeinde und dem Verein schwelt seit längerem ein Rechtsstreit. Dabei geht es offenbar um die Eigentumsrechte der Leverkusener an dem Zeltplatz. Zudem wirft die französische Gemeinde der deutschen Camp-Leitung Schwarzbauten und ein unzureichendes Abwassersystem vor. Die Leverkusener wehren sich gegen die Vorwürfe. Sie haben einen Anwalt eingeschaltet und einen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron geschickt. Eine gerichtliche Entscheidung soll laut einer Vereinssprecherin Mitte September fallen. Dem Zeltlager droht die Schließung.

(top/bu/kess/afp/dpa)