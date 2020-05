Opladen : Zum Wochenmarkt nicht ohne Maske

Roswitha Benincasa (63) aus Leichlingen weiß, dass sie auch auf dem Wochenmarkt in Opladen einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Viele Besucher sind informiert. Manche finden den Gesichtsschutz auf dem Markt jedoch unnötig. Auch einzelne Händler müssen bei ihrem Verkaufskonzept angesichts von Corona noch nachbessern.

Seit 14 Tagen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht in Geschäften, Arztpraxen, auf dem Wochenmarkt oder in Bus und Bahn. Aber werden diese Bestimmungen auch tatsächlich eingehalten? Zum Beispiel auf dem Markt? Wir haben uns am Donnerstag auf dem größten Leverkusener Wochenmarkt einmal umgesehen. Er ist – von Feiertagen abgesehen - jeweils donnerstags von 7 bis 13 Uhr auf dem Opladener Platz aufgebaut und gilt mit seinem umfangreichen Sortiment nahezu als Paradies für Besucher aus dem gesamten Umland. Das Ergebnis: Rund 95 Prozent aller Kunden haben den vorgeschriebenen Schutz beachtet.