Stadtgeschichte Leverkusen : Zum „Tag des Denkmals“ gibt es Führungen und Videos

Leverkusen Geschichtsverein und Denkmalbehörde haben sich für den 13. September ein Corona-taugliches Programm überlegt. Neben virtuellen gibt es auch reale Führungen.

Stattdessen werden aber das Fachwerkhaus (Am Arenzberg 46) in Bergisch Neukirchen, das Alte Bürgermeisteramt (Bergische Landstraße 28) in Schlebusch, das Kriegerehrenheim (Windthorststraße 25-28) in Küppersteg, das Freibad (Am Stadtpark 141) in Wiesdorf, der ehemalige Bahnhof Wiesdorf am Bayerwerk und die Villa Römer (Haus-Vorster-Straße 6) in Opladen per Videos in Dauerschleife vor Ort vorgestellt. Motto: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“