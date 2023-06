Jubiläum in Lützenkirchen Zum 600. gibt’s Glückwünsche auf Holländisch

Als King Charles III. Anfang Mai gekrönt wurde, war die Westminster Abbey auch mit Gästen aus dem Ausland gefüllt. Standard in England. Kein Standard in Lützenkirchen. Sondern ein besonderes Schmankerl zum 600. Geburtstag der Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft. Aus dem Anlass kam unter anderem die Truppe der „Schutterij St.-Laurentius Spaubeek 1619“ aus Spaubeek/Limburg in den Niederlanden vorbei, die Trömmelchen unterm Arm, die Glückwünsche zum Jubiläum auf den Lippen.