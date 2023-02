Stadtteil-Verbesserung in Leverkusen Manforts Zukunft hängt am Fördertropf

Die Stadtteile aufhübschen – ja, wichtig, sagt die Stadtspitze. Aber das, was hinter den Integrierten Handlungskonzepten (InHK) steckt, ist mehr als das. „Wir müssen Lebensräume für Menschen schaffen, nicht einfach nur Räume“, betonte Oberbürgermeister Uwe Richrath jüngst bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2023. Heißt für den SPD-Politiker vor allem auch, Angebote aus dem sozialen Bereich zu stärken, etwa Kitas, Schulen, Freizeitmöglichkeiten. „Welche Chancen eine Kommune als Handelnde hat, zeigt ein Blick in die Wiesdorfer Innenstadt. Gelingt die geplante Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts für die City, bestehend aus 41 Einzelprojekten mit einem Investitionsvolumen von über 51 Millionen Euro, sehen wir in einigen Jahren auf einen Stadtteil, der vom Rhein bis zum Bahnhof als Ganzes betrachtet wurde. Entwickelt und umgesetzt mit Partnern aus Wirtschaft, Werbegemeinschaften, Vereinen, Kulturorganisationen, sozialen Trägern sowie Bürgerinnen und Bürgern.“ Kurz: ein lebendige Stadtmitte im Zusammenspiel von Handel, Dienstleistung und Wohnen, mit Mobilitätshub und Kreativquartier. „Ein Stadtteil, der Anziehungspunkt ist für Bürger aus ganz Leverkusen und der Region. Gesteuert in der Umsetzung durch die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort“, malt Richrath ein rosa Zukunftsbild.