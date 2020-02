Absage aus Sicherheitsgründen : Zug in Wiesdorf vom Winde verweht

Alles war startbereit für den Umzug. Doch eine halbe Stunde, bevor es losgehen sollte, wurde der Zug wegen des stürmischen Wetters abgesagt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Vom Dach gewehte Pfannen brachten die Entscheidung: Der Wiesdorfer Karnevalszug wurde am Sonntag vorsorglich abgesagt.

Eine halbe Stunde vor seinem Start wurde der Wiesdorfer Karnevalszug am Sonntag abgesagt. Der aufkommende Sturm hatte kurz zuvor Dachziegel von einem Haus an der Carl-Leverkus-Straße auf die Zugstrecke geweht. Stadt und Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK) entschieden sich aus Sicherheitsgründen für die Absage.

Um kurz nach eins, noch bevor sich der Karnevalszug in Gang setzen sollte, stapften Kinder in bunten Kostümen und gesenkten Hauptes durch die Innenstadt: Die vorbereiteten Tüten in ihren Händen für die zahlreichen Kamellen, die sie an diesem Nachmittag fangen wollten, wehten kümmerlich im Wind. Eltern bemühten sich, dem Nachwuchs die Enttäuschung kleinzureden. Doch nur den wenigsten gelang es, waren sie selbst ähnlich traurig.

Alarmzeichen: An der Carl-Leverkus-Straße waren Dachziegel auf den Zugweg geweht worden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Feuerwehreinsätze blieben im Rahmen Wetterfolgen Außer dem Einsatz auf der Carl-Leverkus-Straße, wo der stürmische Wind Pfannen vom Dach eines Hauses geweht hatte (was mitentscheidend für die Zugabsage war), blieb der Sonntagnachmittag für die Feuerwehr im Rahmen. Den einen oder andere Baum habe es erwischt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend.

Hartgesottene trotzten dem Regen und schmissen spontan ihre eigene Party auf den Straßen der Innenstadt. Auf dem Marktplatz etwa bildete sich spontan eine prompt eine Menschentraube, als der Fußtrupp der Glunggephoniker aus der Schweiz mit Bläsern, Trommlern und Schlagzeugern einige Stücke spielten. Jemand ließ einen Hut rumgehen, um als Zeichen der Anerkennung und des Danks ein wenig Geld für die Truppe zu sammeln. „Sehr schade, dass der Zug abgesagt wurde, aber für uns geht es hier am Marktplatz munter weiter“, äußerte Zugbesucherin Kerstin Büning, „Wir kriegen ja hier ein ordentliches Programm geboten“, freute sich die Leverkusenerin mit Blick auf die Schweizer Truppe. Die Musiker, die seit Jahren von den Altstadtfunken Opladen zum Rosenmontagszug eingeladen werden, hatten sich auf den Zug in Wiesdorf, unweit ihres Hotels, gefreut. Dafür hatten sie sich ordentlich in Schale geworfen, mit einer sehr aufwendigen Schminke. Dass sie sich trotz Absage dennoch entschieden, ein bisschen auf dem Marktplatz zu spielen, war für sie selbstverständlich, berichtete der musikalische Leiter der Formation, Thomas „Tömeli“ Partridge. „Wir waren ja sowieso schon hier.“

Die Roten Funken verteilten ihre Blumen am Aufstellplatz zum Trost an die anderen Teilnehmer und die enttäuschten Zuschauer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Beliebt war die Entscheidung, die der Chef des FLK),Uwe Krause, gemeinsam mit Oberbürgermeister Uwe Richrath kurz vor 13 Uhr traf, sicherlich nicht, gestand der Präsident selber zu. „Seit der Absage steht mein Telefon nicht mehr still.“ Aber die Entscheidung war notwendig, betonte Krause. „Als der OB und ich vor dem Start die Zugstrecke abfuhren und auf der Carl-Leverkus-Straße Dachziegel auf der Straße sahen, waren wir direkt einer Meinung.“ Ärgerlich sei es sicherlich und einige seien bestimmt auch sauer, „aber die Sicherheit geht vor.“

Auch Prinz Kerbi I. mit seinen Pagen wäre bereit gewesen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Das unterstrich auch Prinz Kerbi I. am Nachmittag. Er hatte sich sehr auf den Zug gefreut und war auch sehr traurig über die Absage, „schließlich ist es ein besonderes Erlebnis und man ist nur einmal im Leben Prinz“. Dennoch sei die Absage für ihn nachvollziehbar. „Nachdem man die Dachpfannen auf der Straße gesehen hat, war es eine völlig logische Entscheidung, den Zug abzusagen.“