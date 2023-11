Brennpunktkontrolle in Köln – Leverkusen gilt als sicher Video-Auge der Polizei nimmt Straftäter in den Blick

Ein Blick auf die Schlagzeilen der Pressemeldungen der Kölner Polizei reicht, um die Effektivität der Videoüberwachung zu erkennen. 17. Oktober: Videobeobachter erkennen Tatverdächtigen nach Diebstahl wieder; 15. Oktober: 35-Jähriger in der Innenstadt schwer verletzt – schnelle Festnahme dank Videobeobachtung; 11. Oktober: Mutmaßlicher Dieb dank polizeilicher Videobeobachtung in Kölner Innenstadt festgenommen; 4. Oktober: Mutmaßlicher Fahrraddieb dank polizeilicher Videobeobachtung in Köln-Kalk festgenommen. Die Reihe solcher Einsatzmeldungen lässt sich nahtlos zurückverfolgen bis Ende 2016, dem Zeitpunkt also, als die Kölner Polizei ihre Video-Überwachung an ausgesuchten Punkten im Stadtgebiet startete.