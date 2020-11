Kommunalpolitik in Leverkusen : Zu dritt gegen die Kleinen – die ganz große Koalition im Stadtrat

Blumen für drei Bürgermeister: Bernhard Marewski (CDU), Heike Bunde (SPD, Mitte) und Zöhre Demirci (Grüne). Foto: Agnes Keizers/Stadt Leverkusen

Leverkusen „Nein“, hatten nahezu alle Fraktionschefs im Vorfeld der Eröffnung der neuen Ratsperiode bekundet, „wir wollen keine Koalitionen.“ Und so muss es wohl Zufall sein, dass es in der ersten Sitzung so aussah, als kämpften die Davids gegen die Goliaths, Klein gegen Groß: Es roch nach ganz großer Koalition.

CDU, SPD und Grüne brachten gemeinsam Anträge und Vorschläge durch, die Kleinen hielten wacker dagegen.

Wie viele Bürgermeister braucht die Stadt? Nun hat sie neben dem Oberbürgermeister als Stadtoberhaupt weitere elf. Die großen Parteien brachten ihre drei Bürgermeister als Stellvertreter für Uwe Richrath durch. Und auch die früheren Bezirksvorsteher dürfen sich nun Bezirksbürgermeister nennen. Insgesamt fünf Stellvertreter gibt es (nur der Bezirk I hat einen, die beiden anderen Bezirke je zwei) – eine Inflation der Bürgermeister.

Angesichts der Tatsache, dass ein dritter Stellvertreter des OB die Stadt in der Periode rund 44.000 Euro zusätzlich kostet und ebenso eine Zusatzvergütung für Fraktionschefs in den Bezirksvertretungen bewilligt wurde, sprach Monika Ballin-Meyer-Ahrens (FDP) von einem „Zeichen der Selbstbedienung“. Erhard Schoofs (Bürgerliste), der zuvor als Alterspräsident die Ratssitzung eröffnet hatte, platzte der Kragen: „Wir müssen mit anderen Dingen glänzen, als uns mit Pöstchen zu dekorieren. Das bringt uns beim Bürger in Verruf.“

Dirk Danlowski (Grüne) hielt dagegen: „Wir wollen uns nicht die Taschen vollmachen“, stellte er klar. Und: Der Bezirksbürgermeister sei ein „wichtiger Ansprechpartner im Veedel“, ihn gebe es in anderen Städten auch. Er brauche zudem Vertreter, so sei im Krankheitsfall Ersatz für ihn vorhanden.