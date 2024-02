Zu defektanfällig – Wupsi trennt sich von On-Demand-Autos in Leverkusen Goodbye London-Taxi

Info

Ausgezeichnet Der On-Demand-Verkehr der Wupsi hat Ende vergangenen Jahres beim erstmals vergebenen Mobilitätspreis des Landes den dritten Platz erzielt. Die Wupsi bietet Efi außer in diversen Stadtteilen von Leverkusen auch in Odenthal, Wermelskirchen und in Teilen von Kürten an.

London-Taxis sollen „erfunden“ worden sein, als Herren noch Zylinder trugen. Weil sie diese beim Ein- und Aussteigen aufbehalten wollten, soll diese besondere Form der Wagen entstanden sein. In Münster sind die London-Taxis für den On-Demand-Verkehr seit Längerem und auch weiterhin im Einsatz.