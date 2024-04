Politik in Leverkusen ist uneins über Stadtvorschlag Zoff um städtische Finanzspritze für Bierbörse

In der jüngsten Sitzung des Bürger- und Umweltausschusses entbrannte eine hitzige Debatte über die Pflegemaßnahmen für städtische Grünflächen. Konkret ging es um die Vorlage der Verwaltung, dem Büro Werner Nolden als Veranstalter der „Opladener Bierbörse" eine finanzielle Unterstützung für die Pflegemaßnahmen der Grünflächen auf der Schusterinsel in Höhe von bis zu 15.000 Euro zu gewähren. Da die Bierbörse als „Publikumsmagnet sehr gut geeignet“ sei, für städtische Veranstaltungen zu werben, solle der Fachbereich Kultur und Stadtmarketing darüber hinaus mit dem Betrag in Höhe von 5000 Euro als Sponsor auftreten (wir berichteten).