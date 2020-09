Gerichtsverhandlung in Leverkusen : Zeugin rudert zurück – Urteil vertagt

Ein Urteil ist noch nicht gefällt. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Leverkusen Der Angeklagte soll sie mit einem Baseballschläger bedroht haben. Daran will sich die Zeugin nun vor Gericht aber nicht mehr erinnern können.

Von Tobias Brücker

In einem undurchsichtigen Fall musste das Amtsgericht Leverkusen jetzt einen zweiten Verhandlungstag ansetzen. Einem 33-Jährigen wurde vorgeworfen, zwei Frauen mehrfach geschlagen, genötigt und Möbel und Wertsachen seiner Ex-Freundinnen beschädigt zu haben. Insgesamt lagen drei Anklagen gegen den Mann vor. Die Fälle wurden zwei Abschnitte unterteilt.

Zunächst soll der Angeklagte in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai 2019 seine damalige Freundin in der einst gemeinsam genutzten Wohnung beraubt haben. So habe die Frau etwa 3000 Euro bei sich getragen – und ging zu Bett. Als sie am nächsten Morgen erwachte, fehlte ein großer Teil ihres Geldes. Als sie den Mann zur Rede stellen wollte, schloss dieser die Tür ab und schlug auf die Frau ein. Erst am nächsten Tag verließ sie die Wohnung in Leverkusen.

Zu dem Vorwurf äußerte sich der Beschuldigte nicht. Dessen Anwalt betonte aber: „Das ist alles erstunken und erlogen.“ Laut einer Zeugin arbeitet das vermeintliche Opfer als Prostituierte. In dieser Rolle laufe ein Verfahren gegen sie in der Schweiz. Dort hatte sie laut der Zeugin offenbar versucht, einen Freier zu berauben. Sie erschien nicht. Der Versuch einer polizeilichen Vorführung schlug fehl.

Jene Zeugin ist die zweite Frau, die laut Anklage durch den Beschuldigten geschlagen worden sein soll. So war es in der Beziehung des ehemaligen Paars mehrfach zu Streitereien gekommen. In deren Folge habe der 33-Jährige seine Freundin geschlagen und getreten. Nach Anklageschrift geschah dies am 8. März 2018 und im Zeitraum vom 21. bis 30. August des selben Jahres. Zudem habe er ihre Wohnung verwüstet und zwei Handys beschädigt.

Letzteres räumte der Mann ein. Und auch die Zeugin versicherte, er habe ihr den Schaden nahezu vollständig ersetzt. Doch mit den klaren Aussagen der 24-Jährigen sollte es in der Folge weit her sein. Sie schien ihren Ex-Freund nicht belasten zu wollen. Zwischen ihren Aussagen bei der Polizei zum damaligen Zeitpunkt, und den Aussagen am jetzigen Verhandlungstag, lag oft ein großer Unterschied.

So könne sie sich nicht mehr daran erinnern, ob der Mann sie mit einem Baseballschläger bedroht hatte. Dann wollte sie sich doch erinnern – um schließlich die Sache zu bagatellisieren. „Ich bin ja auch ein bisschen selbst Schuld“, sagte sie. „Ich habe ihn auch beleidigt.“