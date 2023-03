Aus für städtischen Verlust-Betrieb Künftig rühren mehrere Köche in der Leverkusener Kultur

In einem gemeinsamen Papier hatten CDU, SPD, FDP und Einzelvertreterin Gisela Kronenberg die Neuordnung der Kultur in Leverkusen gefordert. In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses setzten sie sich damit gegen die Stimmen der Grünen durch. Falls der Rat – wie zu erwarten – dem Antrag am 30. März ebenfalls zustimmt, ist die Auflösung der „Kulturstadtlev“ (KSL) beschlossen, eine eigenbetriebsähnliche kommunale Einrichtung, die seit 20 Jahren das städtische Kulturangebot organisiert. Von der Übergabe dieser Aufgabe in mehrere neue Hände innerhalb der Kernverwaltung erhofft sich die Politik nichts weniger als eine Rettung der Kultur in Leverkusen – nicht zuletzt aus finanziellen Gründen (siehe Info).