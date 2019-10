Baustelle an der Sandstraße : Zentrum für 450 Flüchtlinge in Opladen wird früher fertig

Leverkusen An der Sandstraße investiert die Stadt 18,2 Millionen Euro in moderne Neubauten für 450 Flüchtlinge.

Der Bau des neuen Flüchtlingszentrums an der Sandstraße kommt nach dem Baubeginn im März gut voran und könnte schneller fertiggestellt werden als vorgesehen. Mario Knust, Projektleiter des Generalunternehmers Depenbrock Systembau stellte am Donnerstag beim Pressetermin an der Baustelle eine Fertigstellung der Gebäude bereits im Herbst 2020 in Aussicht. Vertraglich vorgeschrieben ist eine Beendigung der Bauarbeiten bis Ende März 2021.