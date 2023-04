Einsatz in Leverkusen Zehn Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Taxi und ein Hjundai-SUV waren laut Polizeibericht am Ostersonntag gegen 22.50 Uhr auf der Kreuzung Felder Str./ An der Dingbank zusammengestoßen. Dabei wurde die Fahrerin (37) des SUV schwer verletzt. Ebenso ein neunjähriges Kind. Drei weitere Kinnder im Alter von sechs bis zwölf, die sich ebenfalls in dem Auto befanden, erlitten leichte Verletzungen. Schwer verletzt wurden auch die vier Insassen des Taxis im Alter von 50 bis 74 Jahren. Der Taxifahrer selbst kam mit leichten Verletzungen davon.