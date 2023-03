Auch Regionalzüge können in Leverkusen ausfallen Wupsi wird am Montag bestreikt

Während am Montag die Verhandlungsführer von Arbeitgeberseite und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zur dritten Gesprächsrunde in Potsdam an einem Tisch Platz nehmen, dürfte in Leverkusen am Montag ein Platz im Bus bei der Wupsi nur scher zu bekommen sein. Um den Verhandlungsdruck zu erhöhen, ruft Verdi zum Streiktag für den Verkehrs-/Infrastrukturbereich etwa an den Flughäfen, in kommunalen ÖPNV-Betrieben, teils in kommunalen Häfen auf. „Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen“, kündigt Verdi an.