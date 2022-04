Zehn E-Busse starten in Leverkusen auf der Linie 222 : Wupsi stellt Flotte komplett auf grün um

OB Uwe Richrath, Landrat Stephan Santelmann, Wupsi-Chef Marc Kretkowski und VRS-/NVR-Geschäftsführer Michael Vogel (v.l.) unternahmen eine Mini-Probefahrt in einem der neuen E-Busse auf dem Wupsi-Betriebshof. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Rund 200 Busse des Verkehrsunternehmens plus 50 der Subunternehmen werden in den kommenden zehn Jahren auf Batterie- oder Wasserstoffantrieb umgestellt. Die ersten zehn E-Busse gehen nun auf der Linie 222 auf die Strecke. Die Wupsi schafft keine weiteren Dieselbusse an.

Einen Moment am Montagmittag werden die vier Herren nostalgisch. „Erinnert an früher“, merkt Stadtchef Uwe Richrath an und schaut bei der Wupsi einem Bus-Modell mit verblassender Jägermeister-Werbung hinterher, das längst aus dem Straßenbild verschwunden ist und am Montag auch hinter den grünlich schimmernden Topmodels entschwindet, die den Wupsi-Betriebshof zu ihrem Laufsteg erkoren haben. Landrat Stephan Santelmann (Rhein-Berg) und Michael Vogel (Verkehrsverbund-Rhein-Sieg (VRS)/Nahverkehr Rheinland (NVR)) nicken, und Marc Kretkowski (Wupsi) erläutert: „Der alte Bus ist unser Abschlepper, der ist optimal dafür geeignet.“ Nur noch dafür. Denn die Wupsi-Zukunft ist grün.

In den kommenden zehn Jahren will sie ihre Flotte, das sind rund 200 Busse, umstellen – vom Dieselmotor zu Batterie- und Wasserstoffantrieb. Zehn E-Busse machen den Anfang. Sie transportieren nicht nur Fahrgäste leise und emissionsfrei, sondern auch die Botschaft, die die Wupsi, ihre Gesellschafter – Stadt Leverkusen und der Rheinisch-Bergische Kreis – und der VRS beziehungsweise NVR vermitteln wollen: „Nächster Halt Klimawende.“ Das ist auf den Bussen zu lesen. „Wir brauchen eine Transformation bei Energiequellen und -erzeugung müssen dabei Tempo machen“, betont Uwe Richrath. „Das die Klimakrise da sei, habe Leverkusen bei der Juli-Flut erlebt.“

Info 680 Tonnen CO2-Einsparung Busse Sechs fahren ab Betriebshof Fixheide, vier ab dem im Bergisch Gladbach; Klimaanlage, Hybrid-Heizung und USB-Ports. CO 2 Die E-Busse auf der Linie 222 (650.000 Kilometer pro Jahr) sollen 680 Tonnen CO 2 einsparen. Invest fünf Mio. Euro Busse, 1,7 Mio. Infrastruktur. Förderung von Bund und Land: vier Mio.

Die Wupsi läutet die Transformation ein, schafft keine Diesel-Busse mehr an, stellt die Flotte auf grün um. „Die E-Busse sind jetzt serienreif und haben nun eine Reichweite von 206 Kilometern, das war vor Kurzem noch viel weniger“, betont Kretkowski. Die zehn Busse werden auf der Linie 222 zwischen Bergisch Gladbach und Opladen eingesetzt. „Irgendwo müssen wir anfangen“, sagt Kretkowski. Und das sei zudem die Strecke, an der die Messstellen für die Stickstoffdioxid-Belastung lägen. „Mal sehen, wie sich die E-Busse da auswirken.“ In zwei Jahren nimmt die Wupsi weitere 30 E-Busse in Betrieb, dazu zehn wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, 2025 nochmal 16 E-Busse. Auch die Subunternehmen, die für die Wupsi fahren, müssen in den nächsten zehn Jahren rund 50 Busse auf E- oder Wasserstoff-Antrieb umstellen.

Für beide Antriebstypen braucht es Infrastruktur: Auf dem Betriebshof Borsigstraße sind die zehn Ladesäulen bereit – für das normale Laden von bis zu zweieinhalb Stunden über Nacht außerhalb der Betriebszeiten und das Schnellladen für maximal eine Stunde am Tag, dazu Havarieplätze, andere Arbeitsbühnen, ein neues Managementsystem für den Betrieb, Schulungen für Werkstattmitarbeiter und Fahrer, zählt Kretkowski auf. Kfz-Mechatroniker Dennis Jessulat hat die schon durchlaufen und lobt: „Das Fahrgefühl ist ein anderes, angenehmer, kein rasselnder Dieselmotor mehr. Klar, es lenkt sich wegen der Batterien auf dem Dach und dem Mehrgewicht dort anders, aber nicht negativ“, resümiert er.