Erfolgsgeschichte in Leverkusen Wupsi-Rad baut Flotte und Stationen aus

Vor fünf Jahren wurde aus dem klassischen Busunternehmen Wupsi ein umfassender Mobilitätsdienstleister. Speziell das Fahrradverleihsystem ist seither „eine Erfolgsstory, die viel besser gelaufen ist, als alle erwartet haben“, betonte Wupsi-Geschäftsführer Marc Kretkowski am fünften Jahrestag vor dem Funkenturm in Opladen. War Wupsi-Rad im Jahr 2019 noch mit 300 herkömmlichen Rädern an 40 Stationen an den Start gegangen, so wurden 2021 erstmals auch 30 E-Bikes in die Flotte aufgenommen. Und für die Zukunft sind weitere Verbesserungen geplant.