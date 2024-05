Verkehrsunternehmen in Leverkusen Wupsi feiert 100. Geburtstag

Info

Mobilität in Leverkusen Mit dem Kauf des Unternehmens „Autobus-Verkehr-Leverkusen E. Schwan“ im Jahr 1938 fasst die Kraftverkehr Wupper-Sieg Aktiengesellschaft (KWS) Fuß in Leverkusen. Im Gegenzug wird die Stadt Leverkusen Mitaktionär.

Mit einem großen Festakt wird am 11. November 1939 die Übernahme des Leverkusener Linienverkehrs durch die KWS AG gefeiert. Am 13. November 1939 wird es dann ganz offiziell: Der Betrieb auf den Buslinien in der Stadt startet.