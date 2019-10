Ab November stehen an 13 Standorten in der Stadt insgesamt 22 Pkw und ein Transporter zur Ausleihe per App zur Verfügung : Mit dem Wupsi-Auto durch die Stadt

Ab November stehen an 13 Standorten in der Stadt insgesamt 22 Pkw und ein Transporter zur Ausleihe per App zur Verfügung

Ab 1. November stehen die roten Mazdas mit dem Kennzeichen LEV-WU… an 13 Stationen in Opladen, Schlebusch und Wiesdorf und können ausgeliehen werden. Dazu muss man sich zunächst registrieren, entweder per App auf wupsiCar.de (erhältlich in allen App-Stores) oder in einem der KundenCenter, wo man ohnehin einmalig den Führerschein vorlegen muss. Die Autos stehen an wichtigen Knotenpunkten in den drei Zentren, im nächsten Jahr sollen die übrigen Stadtteile folgen.