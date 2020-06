Rekordjahr 2019 : WGL knackt die Fünf-Millionen-Marke

Leverkusen Die Wohnungsgesellschaft Leverkusen hat 2019 bei Gewinn und Bestand Bestmarken erreicht. Die durchschnittliche Kaltmiete liegt laut WGL bei 5,87 Euro pro Quadratmeter – und damit trotz einer Steigerung um zwölf Cent im Vergleich zu 2018 deutlich unter dem Schnitt in Nordrhein-Westfalen.

Stolz schwingt in der Stimme von Wolfgang Mues mit, wenn er über 2019 spricht – zurecht, denn der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) hat starke Zahlen vorzuweisen. Der Überschuss des größten Vermieters in der Stadt ist von 4,72 (2018) erstmals auf fünf Millionen Euro gestiegen. Zudem ist die Zahl der WGL-Wohnungen auf 7008 gewachsen. Das sind 123 mehr als 2018 und eine weitere Bestmarke.

