Opladen und Küppersteg : Feuerwehreinsätze in Leverkusen

Ein Feuerwehreinsatz im Haus Upladin am Sonntagmorgen erwies sich als technischer Defekt in der Brandmeldeanlage. Foto: RP/Susanne Genath/sug

Leverkusen Zu einem Wohnungsbrand in Küppersteg musste die Leverkusener Feuerwehr am heutigen Sonntag gegen 11.30 Uhr ausrücken. Die Einsatzkräfte waren auch eine Stunde später noch vor Ort, um das Gebäude an der Lyckerstraße zu belüften.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Ein Feuerwehreinsatz im Seniorenheim Upladin in Opladen gegen 9.30 Uhr erwies sich dagegen als falscher Alarm. Per Drehleiter kontrollierten die Einsatzkräfte die Situation. Es habe sich jedoch um einen technischen Defekt in der Brandmeldeanlage gehandelt, teilten sie mit.

(sug)