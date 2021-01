Unfall auf der A3 : Wohnmobil kippt in Autobahnkreuz um

Wohnmobil kippt in Autobahnkreuz um

Leverkusen Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 im Autobahnkreuz Leverkusen ist am Sonntagmittag in Wohnmobil seitlich auf die Fahrbahn gekippt. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 im Autobahnkreuz Leverkusen ist am Sonntagmittag ein Wohnmobil seitlich auf die Fahrbahn gekippt. Die beiden Insassen und ein Mercedes-Fahrer wurden dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Autobahnpolizisten sperren aktuell für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung die Autobahn in Richtung Frankfurt. Dadurch kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.