In Parks, auf Terrassen und Balkonen Grillen in Leverkusen – das sind die Regeln

Hier gelten im Prinzip die gleichen Vorgaben wie auf Terrassen. Bei räumlicher Enge gilt erhöhte Rücksicht. Doch können in Mietshäusern und Wohnanlagen die Vorschriften teilweise auch erheblich differieren. „Denn das Gesetz bildet nur eine Grundlage und in Hausordnung oder Mietverträgen werden die individuellen Regeln festgesetzt“, schreibt die Allianz-Versicherung. So können Hausordnung oder Mietvertrag besagen, ob, wo, wann und womit man auf dem Balkon grillen darf. „Es ist möglich, dass Vermieter bestimmte Bereiche in Hausanlagen, etwa den Innenhof, zur grillfreien Zone erklären“, schreibt die Allianz. Auch generelle Grillverbote sind möglich. Es kann auch sein, dass sich das Verbot auf Holzkohlegrills beschränkt, in diesem Fall wäre das Grillen etwa mit einem Elektrogrill erlaubt.