Wirtschaftsjunioren zeichnen Schülerin aus : Zoë Jacobs glänzt mit Wirtschaftswissen

Die Kreissieger beim Wissensquiz: Alina Schmidt mit Siegerin Zoë Jacobs (vorne links); Kiara Konopatzki und Luca Junyca (hinten). . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Schülerin der Opladener Marienschule überzeugte beim Wissensquiz „Wirtschaftswissen“ und vertritt nun den Kreis beim Bundesfinale.

Leipzig ist eine Reise wert, jedenfalls für Zoë Jacobs. Die Schülerin der neunten Jahrgangstufe von der Opladener Marienschule wird sich am vierten Märzwochenende in die größte Stadt Sachsens aufmachen. Als Siegerin beim Wissensquiz „Wirtschaftswissen“ vertritt sie den Kreis der Wirtschaftsjunioren Leverkusen/Rhein-Berg beim bundesweiten Finale. Sie setzte sich gegen fast 300 Schüler aus der Region durch, die sich an dem Wettbewerb beteiligt haben.

Was Jacobs auszeichnete: Sie war fit in Bereichen wie Wirtschaft im Alltag, Ausbildung, Finanzen, Gründung und Unternehmertum, Internationales und Globalisierung. Ihr gutes Allgemeinwissen half ihr dabei, mehr richtige Kreuzchen auf dem Lösungsbogen zu machen.

Info Der Wettbewerb Wirtschaftswissen Teilnehmer Bundesweit stellen sich knapp 25.000 Schüler den 30 Multiple-Choice-Fragen, die sich die Wirtschaftsjunioren ausgedacht haben – seit mehr als 15 Jahren in Zusammenarbeit mit Schulen im gesamten Bundesgebiet. Die Kreissieger treten in diesem Jahr in Leipzig gegeneinander an. Die Wirtschaftsjunioren Leverkusen/Rhein-Berg sind Mitglied der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD), die mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft den größten deutschen Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren bilden.

Die Fragen waren nicht immer einfach. Wer weiß schon, was man unter dem Begriff „Sustainable Development Goals“ versteht? Den Begriff „Schengener Abkommen“ liest man häufiger in der Zeitung, aber was war das noch mal?

Wer da meinte, dass es sich um eine Vereinbarung über die Aufnahme von Asylbewerbern in der Europäischen Union handelt, was angesichts der aktuellen politischen Diskussion naheliegt, lag mit seinem Kreuzchen nicht richtig. „Zoë hat bewiesen, dass sie sich mit Wirtschaftsthemen bestens auskennt“, bescheinigt Alina Schmidt als Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren der Siegerin. „Mit dem Quiz wollen wir Schüler an wirtschaftliche Zusammenhänge heranführen. In Bewerbungsgesprächen stellen wir immer wieder fest, dass Jugendliche bei Wirtschaftsthemen noch Nachholbedarf haben.“

Gutscheine erhielten die zweitplatzierte Kiara Konopatzki sowie der Dritte Luca Junyca. Bereits in der vergangenen Woche wurden am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Leverkusen die Schulsieger prämiert: Richard Altmüller belegte den ersten Platz, gefolgt von David Liseanu und Timo Gottschalk.

Erstaunlich, dass die drei Erstplatzierten des Marien-Gymnasiums gerade nicht eine weitere Ausbildung in Richtung Wirtschaft favorisieren. Sie halten es eher mit den Naturwissenschaften, wollen entweder Medizin oder Architektur studieren. Werner Voß, stellvertretender Schulleiter, weist bei der Gelegenheit auf den Fachbereich Politik an seiner Schule hin, der sich mit lebensbezogenen Bereichen beschäftigt, beispielsweise auch mit der Vorbereitung auf Bewerbungen.