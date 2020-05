Angebot für Kleinunternehmen : Wirtschaftssenioren: Hilfe kommt an

Wirtschaftssenioren: Hilfe kommt an

Peter Wilhelmi (r.) und die anderen Wirtschafts-Senioren stellen ihre Expertise Unternehmen in der Krise zur Verfügung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zufriedenstellende Zwischenbilanz der Aktion „Leverkusen steht zusammen“

Das Land wartet gespannt, welche weiteren Entscheidungen und Lockerungen in der Corona-Krise heute in Berlin getroffen werden. Von diesem Ergebnis soll auch das weitere Vorgehen der Leverkusener Wirtschafts-Senioren abhängen. Mit ihrer Aktion „Leverkusen steht zusammen“ konnten die ehemaligen Unternehmer und Führungskräfte zuletzt immerhin 33 Leverkusener Betriebe und Kulturschaffende unterstützen, die wiederum Gutscheine im Wert von rund 2500 Euro verkauft haben. „Wir hätten uns mehr gewünscht, sind aber weitgehend zufrieden. Unser Einsatz hat sich gelohnt“, zieht Peter Wilhelmi, Sprecher des Netzwerks, eine erste Bilanz. Diese Hilfsaktion soll aber erst der Anfang gewesen sein, denn nun beginnt die nächste Phase: Die Wirtschafts-Senioren bieten ihre Kernkompetenz an.