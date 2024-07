Wenig Spielraum für Investitionen Leverkusen wird immer mehr zur Schuldenstadt

Schulden begleichen oder investieren? Auch hinsichtlich der dominierenden Schuldenart gab es laut Statistischem Landesamt Unterschiede in den Kreisen und kreisfreien Städten: So stammte 2023 in Hagen (93,8 Prozent), Remscheid (87,5 Prozent) und Leverkusen (78,3 Prozent) der überwiegende Teil der Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Auf Kredite für Investitionszwecke entfiel dagegen das Gros der Schulden in Düsseldorf (100 Prozent) sowie in den Kreisen Borken (98,5 Prozent) und Gütersloh (97,0 Prozent).