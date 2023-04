Immobilien Leverkusen wirbt auf Düsseldorfer Messe für den Standort

Die Chemiestadt am Rhein wirbt für ihren Standort: Am 26. Und 27. April steht Düsseldorf wieder im Zeichen der Immobilienbranche. Die Polis Convention, eine Fachmesse für Stadt- und Projektentwicklung, lockt erneut zahlreiche Interessierte auf das Areal Böhler. Auch Leverkusen wird vertreten sein: Am Gemeinschaftsstand des Region Köln/Bonn e.V. befinden finden sich die Stadt Leverkusen und die Wirtschaftsförde­rung mit aktuellen und zukünftigen Büroprojekt- und Gewerbeflächenentwicklungen, berichtet die Verwaltung.