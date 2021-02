Beleuchtung in Leverkusen : Winterkugeln in Opladen hängen bis Rosenmontag

Opladen Ja ist den heut’ scho’ Weihnachten? Angelehnt an den einprägsamen Werbespruch von „Kaiser“ Franz Beckenbauer wird sich mancher gefragt haben: Warum hängt die neue, kugelige Weihnachtsbeleuchtung in Bahnhof- und Goethestraße eigentlich immer noch?

Dazu komme aber noch ein weiterer Punkt. Die neuen schneekugeligen Hingucker an den Laternenmasten seien im Stadtteilentwicklungskonzept Opladen zu 50 Prozent gefördert worden. Im September hatte sich der Verfügungsfonds- Beiart für kleinere Projekte in Opladen dafür ausgesprochen. „Aus diesem Grund ist mit der Stadt und dem Stadtteilmanagement vereinbart worden, dass sie bis zum 15. Februar hängen“, ergänzt Dirk Pott. Auf das Datum fällt in diesem Jahr der Rosenmontag. Es gilt auch hier: Am Aschermittwoch ist alles vorbei.