Grundsatzbeschluss in Leverkusen EVL will weitere Standorte für Windräder ausloten

Der Rat hatte am Montag mehrheitlich die Stadtverwaltung und die EVL beauftragt, das gesamte Stadtgebiet hinsichtlich möglicher Standorte zur Nutzung von Einrichtungen für erneuerbare Energien zu prüfen. Zu den potenziellen Standorten gehören neben dem Gleisdreieck in der Neuen Bahnstadt und dem Fester Weg in Steinbüchel (beides Solar) Flächen an der Burscheider Stadtgrenze im Bereich Heidberg und an der Wuppermündung in Rheindorf (beides Windenergie). „Wir werden im gesamten Stadtgebiet prüfen müssen, um beim Ausbau der Erneuerbaren Energien Anschluss an den Bundesdurchschnitt zu bekommen“, so Thomas Eimermacher weiter. Die gerade veröffentlichte „Energie- und Treibhausgasbilanz 2017-2020“ für Leverkusen der Stadtverwaltung zeige eine Einspeisemenge von rund drei Prozent Erneuerbarer Energien in das örtliche Stromnetz.