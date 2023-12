Zusammenarbeit mit privatem Partner Leverkusen will Glasfaserausbau beschleunigen

Der Glasfaser-Ausbau in Leverkusen soll in den nächsten Jahren zügig vorankommen. Oberbürgermeister Uwe Richrath und Daniel Böttcher sowie Robert Stein für die Westconnect GmbH unterzeichneten dazu am Freitag einen „Letter of Intent“, also eine entsprechende Grundsatzvereinbarung. Die Stadt macht damit den Weg frei für eine privatwirtschaftliche Investition in die Zukunft. Westconnect, eine Tochter der EON-Gruppe, ist spezialisiert auf die Verlegung von Breitbandstruktur bis in jeden Haushalt hinein. Die Glasfasernetze stellt sie im „Open Access“ anderen Anbietern zur Verfügung. Dieses Verfahren soll die Verfügbarkeit von Glasfaser-Anschlüssen deutlich beschleunigen.