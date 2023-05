Bauarbeiten an Leverkusens Berufsschulen An der Bismarckstraße entsteht ein zentraler Berufsschul-Campus

Gemeinhin liegen Schulgelände während der Schulferien meist wie im Dornröschenschlag. Nicht so in diesen Sommerferien am Berufsschulstandort in Wiesdorf. Dort geht es in den sechs Wochen auch ohne Unterricht lebhaft weiter. „Statt der knapp 3000 Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrenden sind Handwerker im Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung und Geschwister-Scholl-Berufskolleg aktiv. Bereits im nächsten Monat beginnen die ersten Baumaßnahmen“, teilt die Stadtverwaltung mit.