Immobilienentwicklung in Rheindorf WGL saniert Hochhaus am Königsberger Platz

Seit Jahren ist die WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen am Königsberger Platz in Rheindorf zugange, modernisiert, baut neu. Im Dezember vergangenen Jahres hat das Unternehmen das Wohnhochhaus am Königsberger Platz von einer Luxemburger Fondsgesellschaft gekauft. „Die Immobilie war in keinem guten Zustand und ist seit langem ein Problemfall für das gesamte Umfeld“, ordnet WGL-Geschäftsführer Gerald Hochkamer die Qualität des Neuerwerbs ein. Seitdem aber sei bereits einiges passiert, die wilden Müllablagerungen seien beseitigt, die Zuwegungen wieder verkehrssicher hergestellt und dringende Sofortreparaturen ausgeführt worden. Nun stellt die WGL ihre Pläne für die Zukunft des Gebäudes vor.