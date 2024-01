Sanierungsprojekt in Leverkusen-Rheindorf WGL putzt das Hochhaus am „Königs“ heraus

Leverkusen-Rheindorf · Für einen Betrag in Millionenhöhe will die städtische Wohnungsgesellschaft das Hochhaus im Zentrum von Rheindorf-Nord sanieren. Das gehörte jahrelang einem luxemburgischen Fonds, der sich nicht kümmerte. Und so sieht das Haus derzeit auch aus.

01.01.2024 , 14:00 Uhr

Die WGL ist jetzt Eigentümerin des Hochhauses am Königsberger Platz. Foto: Miserius, Uwe (umi)