Sanierung von Straßenschäden : Westring ab 15. Juli für drei Woche gesperrt

Straßen NRW will in einer „Notmaßnahme“ massive Straßenschäden beseitigen. Umleitung über Opladen.

Die aufgestellten Schilder sorgten bei einer Rheindorferin für Unruhe: „Die wollen den Westring dicht machen ab Mitte Juli. Wie kommen wir dann nach Wiesdorf, Köln und auf die Autobahn?“ Die Antwort auf diese Frage dürfte der RP-Leserin nicht gefallen. Denn in der Tat macht Straßen NRW den Westring ab Start der Sommerferien für drei Wochen dicht. In der Zeit will der Landesbetrieb Straßen in „einer Notmaßnahme auf der L 108 (Westring) massive Straßenschäden“ beseitigen, teilt die Behörde mit. „Neben der Erneuerung der Straßendecke werden auch die Straßenabläufe (Sinkkästen) ausgetauscht. Dazu muss die Straße zwischen den Einmündungen Deichtorstraße und Rheindorfer Straße bis voraussichtlich Freitag, 2. August, vollgesperrt werden.“ Den Verkehr am Rande der Baustelle auf dem Westring vorbeizuführen, funktioniere nicht, denn dafür sei die Fahrbahn zu schmal.