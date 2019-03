Für die Oberstufen: 600 Schüler besuchten Berufsmesse im Heisenberg

Leverkusen Die Leverkusener Rotarier unterstützten die Veranstaltung, die bereits zum sechsten Mal stattfand.

Rotarier Bernd von der Linden organisiert den Infotag und weiß, dass über 80 Prozent der Schüler ein Jahr vor dem Abitur noch nicht wissen, was sie in naher Zukunft beruflich tun wollen. Auf der Berufsmesse wird zumindest ein grober Überblick gegeben: Vier Stunden lang (von 11 bis 15 Uhr) konnten sich die Schüler auf dem „Marktplatz“ in der Aula und erstmals auch in den Freizeitbereichen der Schule an den Ständen der Anbieter informieren.