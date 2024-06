Bahnexperte sucht in Leverkusen Informationen Wer hat noch Material zur Kleinbahn Lützenkirchen?

Jüngst hielt Kaiß mit Kollegen einen Vortrag übers Ausbesserungswerk Opladen – freilich in Opladen. Dabei ging es nicht nur um Erstaunliches in Sachen Bahnarchäologie, sondern auch noch einmal durch die Geschichte des Werkes bis zur Schließung 2003. Die DB AG habe damals wirtschaftliche Gründe für die Schließung genannt, allerdings betonte Kaiß im Vortrag auch, dass vor allem strukturpolitische Gründe den Ausschlag dafür gegeben hätten, das Werk nach Dessau zu verlagern. Ein Bericht unserer Redaktion zum Vortrag, in dem die wirtschaftlichen Gründe im Fokus standen, hatte für Irritation gesorgt. Kaiß liegt die Genauigkeit in diesem Falle aber ebenso am Herzen, wie die bei den Recherchen für sein neues Heft über die Kleinbahn, die einst nach Lützenkirchen verkehrte und hauptsächlich dem Güterverkehr diente.