Theaterstück warnt in Leverkusen : Wenn Gewalt gegen Schwache zum „Kick“ wird

Theaterstück warnt in Leverkusen

Junges Theater führt in Opladen ein Stück gegen Gewalt auf, das auch die Schauspieler nachhaltig bewegt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen In seinem neuen Stück zeigt das Junge Theater, wie gefährlich Überheblichkeit, Ausgrenzung und Gruppenzwang sein können. Es ist eine Warnung an speziell junge Zuschauer.

Vor fast genau 20 Jahren töteten drei Jugendliche im brandenburgischen Potzlow einen 16-Jährigen. Die Neonazis betrachteten ihr Opfer aufgrund eines Sprachfehlers als minderwertig. Sie folterten und erniedrigten den Jungen – und nahmen ihm dann das Leben. Andres Veiel und Gesine Schmidt brachten die Geschichte 2005 anhand von rund 1500 Seiten Gesprächsprotokollen als Theaterstück mit dem Titel „Der Kick“ auf die Bühne. Jetzt spielt das Junge Theater Leverkusen das bedrückende Werk unter anderem für Jugendliche. Dabei handelt es sich um ein Projekt gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit in Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club Leverkusen Rhein-Wupper.

„Der Kick“ ist ein Theaterstück von Andres Veiel und Gesine Schmidt. Es behandelt anhand von rund 1500 Seiten Gesprächsprotokoll die Taten dreier Neonazis, die in der Nacht zum 13. Juli 2002 im brandenburgischen Potzlow einen stotternden Jungen unter anderem aufgrund seines Sprachfehlers folterten und schließlich töteten. Uraufführungen des Werks fanden im April 2005 in Basel und Berlin statt.

Deren Ensemble umfasst sechs Schauspieler. Sie alle spielen in dem Stück mehrere Rollen. Die Geschehnisse, die in dem Werk behandelt werden, beschäftigen die Nachwuchstalente sehr. Henk Buchholz berichtet, er und seine Bühnenkollegen seien beim gemeinsamen Einlesen unvorbereitet mit der Geschichte konfrontiert worden. „Es war wahnsinnig still danach im Raum, und dann wurde sehr viel diskutiert.“