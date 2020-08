Regelverstoß im Wupsi-Bus : Wenn es Maskenverweigerern ans Portemonnaie geht

Leverkusen Seit Mittwoch ist es offiziell: Wer ohne Maske in einem öffentlichen Verkehrsmittel erwischt wird, zahlt 150 Euro Bußgeld. Das sind Vorgaben der Landesregierung. Doch wer kontrolliert das überhaupt, und wer kassiert das Geld?

„Die meisten Fahrgäste halten sich an die Maskenpflicht in unseren Bussen“, sagt Wupsi-Sprecherin Kirstin Menzel. Hinweistafeln und Durchsagen in den Fahrzeugen weisen auf die Maskenpflicht hin. Allerdings gebe es bezogen auf das gesamte Fahrgebiet der Wupsi – es umfasst neben Leverkusen auch Teile des Rheinisch-Bergischen Kreises, etwa auch Leichlingen – zwischen zwei bis vier Fälle in der Woche, bei denen Busfahrer die Polizei rufen müssen. Dann helfen mahnende Worte nicht weiter, fehlende Einsicht braucht einen staatlichen Arm.