Neue Verfügung des Krisenstabs : Leverkusen weitet Maskenpflicht aus und erlässt bereichsweise Böllerverbot

Die Maskenpflicht in Leverkusen wird ausgeweitet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Krisenstab der Stadt hat angesichts der weiter hohen Infektionszahlen beschlossen, die Gebiete, in denen eine Maske getragen werden muss, deutlich auszuweiten. Zudem wurden wie angekündigt Bereiche für ein Böllerverbot an Silvester festgelegt.

Außerdem hat der Krisenstab die Bereiche festgelegt, in denen an Silvester das Abbrennen von Feuerwerkskörpern untersagt ist. Diese Areale sind anhand einer dem Amtsblatt beigefügten Karte ausgewiesen. Sie umfassen vornehmlich Fußgängerzonen und Marktplätze sowie das Wiesdorfer und Hitdorfer Rheinufer. Aber auch Bereiche etwa in Rheindorf, Lützenkirchen und Bergisch Neukirchen. Das Verbot gilt ab dem 31. Dezember 17 Uhr, bis zum 1. Januar 6 Uhr. Die Allgemeinverfügung ist im aktuellen Amtsblatt zu finden: https://www.leverkusen.de/rathaus-service/downloads/rathaus/amtsblatt/Amtsblatt_Nr._71_vom_23.12.2020_mit_Anlagen.pdf