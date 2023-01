Verdacht auf Geldwäsche Gegen Leverkusener Clanmitglieder wird weiter ermittelt

Überdies untersuchen die Strafverfolger Investments des Leverkusener Clans in eine Immobilienfirma. Eine halbe Million Euro soll die Großfamilie in eine Gesellschaft in Solingen gesteckt haben. Aus anderen ominösen Quellen flossen weitere Einlagen in sechsstelliger Höhe. Die Staatsanwaltschaft versucht nun herauszufinden, woher die hohen Investitionen kommen.