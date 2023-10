Premiere in Leverkusen Weinliebhaber kamen voll auf ihre Kosten

Die Premiere von „Wein am Rhein“ ist gelungen. Das Weinfest, das von Freitag bis Sonntag im Neuland-Park mit Blick auf die Wasserstraße gefeiert wurde, zog gleich viele Besucher an. Insgesamt, so schätzte Parkchef Armin Kühler, kamen bis Samstagabend gut 7500 junge und alte Weinliebhaber. Das waren dann zeitweise mehr als gedacht, so dass kurzfristig weitere Sitzgelegenheiten organisiert werden mussten. Freilich zeigten sich auch die fünf Weinhändler von der Nachfrage überrascht, aber zufrieden. Ihre Bestände neigten sich bereits am zweiten Tag zum Teil ihrem Ende entgegen. Sie wollen nächstes Jahr wiederkommen.