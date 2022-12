Weihnachtsmann kommt auf der Drehleiter nach Schlebusch Feuerwehr schenkt kleinen Patienten ein Lichtermeer

Was am Freitagnachmittag wohl heller gestrahlt hat – die Kinderaugen oder die Lichter der Fahrzeuge im Weihnachtskorso am Klinikum? Nüchtern betrachtet sind es wohl die Lichter an den Feuerwehrautos und der Drehleiter. Aus weihnachtlicher Sicht sind es die Kinderaugen.