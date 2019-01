Bilanz : Weihnachtsmärkte trotz Regens gut besucht

Opladen/Wiesdorf Der diesjährige Weihnachtsmarkt „Bergisches Dorf“ in Opladen hätte der beste seit 30 Jahren werden können. Dann regnete es aber vor allem an den Wochenenden. Im Schnitt war der Markt aber genau so gut besucht wie im Vorjahr.

Und schon ist sie wieder vorbei: die Weihnachtszeit. Mit dem neuen Jahr verschwinden nun auch die Weihnachtsmärkte mit ihren bunt geschmückten Buden. In diesem Jahr bescherte das Wetter den Händlern zunächst ein echtes Umsatzhoch, gegen Ende lockten verregnete Wochenenden aber nur wenige Besucher für Glühwein und Bratwurst vor die Tür. Insgesamt sind die Organisatoren des 30. Bergischen Dorfes in Opladen und dem Christkindchen Markt in Wiesdorf aber zufrieden.

„Zur Hälfte haben wir wirklich gedacht: ‚Das wird der beste Markt seit 30 Jahren’“, sagt Axel Kaechele, Organisator des Christkindchen Marktes. Grundsätzlich sei der Weihnachtsmarkt super gestartet, mit weniger Regentagen als im Vorjahr. Dann regnete es aber vor allem an den starken Wochenenden. „Insgesamt ist es dann auf ein ähnliches Ergebnis wie 2017 hinausgelaufen“, sagt Kaechele. Am Wiesdorfer Platz 19 wurden in der Spitze 5099 Besucher in der Stunde gemessen. Auch nach Weihnachten lohnte sich der Weihnachtsmarkt noch für die Veranstalter. „Viele waren dort noch in der Stadt um Gutscheine einzulösen“, sagt Kaechele. Deshalb lief zumindest dort der Verkauf von Essen und trinken ähnlich.



Der Markt in der Wiesdorfer Innenstadt bekommt aber immer mehr einen Eventcharakter. Das zeigt zumindest eine alljährlich durchgeführte Umfrage unter den Marktbesuchern: 31 Prozent der 100 Befragten gaben an, ausschließlich wegen dem Weihnachtsmarkt nach Wiesdorf zu kommen. Darunter leiden aber die Kunsthandwerker. „Die Besucher haben im Zweifel schon Kerzen bei Discountern gekauft. Bei uns halten keine Busse mit Besuchern, ansonsten würden auch Kerzen laufen“, sagt Kaechele.