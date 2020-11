Organisatoren treffen einheitliche Entscheidung : Leverkusener Weihnachtsmärkte abgesagt

Leverkusen In der Krise stehen die Organisatoren zusammen: Märkte, die die drei Kaufzentren beleben sollen bei gleichzeitigen Pandemie-Regeln, sind nicht sinnvoll. Alle hoffen auf Gestaltungsspielraum im Dezember.

Sonst sind sie Konkurrenten, doch in der Krise stehen sie zusammen – so eng zusammen, wie es momentan erlaubt ist. Die Organisatoren der drei Leverkusener Weihnachtsmärkte – in Wiesdorf, Opladen und Schlebusch – sind sich einig: Die Weihnachtsmärkte werden abgesagt.

„Die Maßnahmen der Regierung dienen der Kontaktbeschränkung um 75 Prozent“, sagt Frank Schönberger, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft City Leverkusen. Weil der Christkindchenmarkt aber zur Belebung der Innenstadt beitragen soll, sei es ein Widerspruch in sich, wenn man den Markt trotzdem durchführe. Die weihnachtliche Dekoration in der Fußgängerzone soll es aber dennoch geben, betont er.

Staatsschutz ermittelt in Leverkusen : Rechtsradikale Schmierereien in Schlebusch

Andere gastronomische Einrichtungen können während des Lockdowns ein Lieferdienst anbieten. Doch ist das auch ein Konzept für den Weihnachtsmarkt, Crêpes und Bratwurst per Lieferung zu den Kunden zu bringen? Für das Bergische Dorf in Opladen komme das nicht in Frage, sagt AGO-Vorstandsmitglied und Organisator Dirk Pott. „Im November-Lockdown sehe ich keine Chance auf Durchführung. Vielleicht gibt es im Dezember die Chance, ein paar Imbissbuden aufzustellen, um etwas weihnachtliche Stimmung in die Fußgängerzone zu bringen.“